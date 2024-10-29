Aysel Özkan Avrupa Halter Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Aysel Özkan Avrupa Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda, milli halterci Aysel Özkan önemli bir başarıya imza atarak bronz madalya elde etti.

Şampiyonanın Ayrıntıları

Organizasyon, Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 23 yaş altı kadınlar 64 kiloda yarışan Aysel Özkan, akşam seansında podyuma çıkarak, büyük bir mücadele sergiledi.

Performansı ve Dereceleri

Aysel Özkan, koparma kategorisinde 97 kilo kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu. Silkme kategorisinde ise 114 kiloda beşinci sırayı alarak toplamda 211 kiloluk kaldırışla yine beşinci oldu.

Milli Sporcuların Başarısı

Şampiyonada Türkiye, toplamda 13 altın, 11 gümüş ve 7 bronz madalya ile birlikte 31 madalya sayısına ulaşmış oldu. Aysel Özkan'ın elde ettiği bu başarı, milli sporcuların genel performansına önemli bir katkı sağladı.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterci Aysel Özkan, bronz madalya elde etti. Özkan, koparmada 97 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterci Aysel Özkan, bronz madalya elde etti. Özkan, koparmada 97 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.