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Aysel ve Cansel Özkan Kardeşlerin Avrupa Halter Başarısı

Aysel ve Cansel Özkan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:24
Aysel ve Cansel Özkan Kardeşlerin Avrupa Halter Başarısı

Aysel ve Cansel Özkan Kardeşlerin Başarısı

23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kazandıkları madalyaları değerlendiren Aysel ve Cansel Özkan, sevincini paylaştı.

Aysel Özkan'ın Düşünceleri

64 kiloda bronz madalya kazanan Aysel Özkan, "Ülkemiz adına ikimiz de birer bronz madalya kazandık çok mutluyuz. 3 büyükler ve 3 de alt yaş gruplarında Avrupa'da toplam 6 madalya kazandım" dedi.

Cansel Özkan'ın Kariyeri

55 kiloda bronz madalya kazanan Cansel Özkan, geçmişte birçok başarı elde ettiğini belirterek, "Sakatlıklar nedeniyle iki yıl ara vermiştim. Bu madalya benim için bir başlangıç. Daha iyi dereceler elde edeceğim" diye konuştu.

Gelecek Hedefleri

Aysel, gelecek yıl büyükler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedeflediğini vurguladı. "2028 Los Angeles Olimpiyatları'na gidebilmek için elimden geleni yapacağım"

Aile Desteği ve Birliktelik

Aysel, "Cansel ile haltere beraber başladık, onun podyumdaki başarıları beni mutlu ediyor. Birlikte bu başarıları elde etmek gurur verici" dedi.

Motive Edici Destek

Cansel, kardeşinin kendisini motive ettiğini belirterek, "Kardeşim en büyük destekçim. Benim için çok güzeldi" dedikten sonra önümüzdeki Avrupa Şampiyonası için hedeflerini dile getirdi.

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 23 yaş altı kadınlar 64...

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 23 yaş altı kadınlar 64 kiloda bronz madalya kazanan Aysel Özkan (fotoğrafta) ile 55 kiloda bronz alan kardeşi Cansel Özkan, aynı şampiyonada madalya kazanmanın sevincini yaşıyor. Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada madalya kazanan Aysel ile Cansel Özkan kardeşler, duygularını AA muhabirine anlattı.

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 23 yaş altı kadınlar 64...

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 23 yaş altı kadınlar 64 kiloda bronz madalya kazanan Aysel Özkan (fotoğrafta) ile 55 kiloda bronz alan kardeşi Cansel Özkan, aynı şampiyonada madalya kazanmanın sevincini yaşıyor. Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada madalya kazanan Aysel ile Cansel Özkan kardeşler, duygularını AA muhabirine anlattı.

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