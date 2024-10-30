Aysel ve Cansel Özkan Kardeşlerin Avrupa Halter Başarısı

Aysel ve Cansel Özkan Kardeşlerin Başarısı

23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kazandıkları madalyaları değerlendiren Aysel ve Cansel Özkan, sevincini paylaştı.

Aysel Özkan'ın Düşünceleri

64 kiloda bronz madalya kazanan Aysel Özkan, "Ülkemiz adına ikimiz de birer bronz madalya kazandık çok mutluyuz. 3 büyükler ve 3 de alt yaş gruplarında Avrupa'da toplam 6 madalya kazandım" dedi.

Cansel Özkan'ın Kariyeri

55 kiloda bronz madalya kazanan Cansel Özkan, geçmişte birçok başarı elde ettiğini belirterek, "Sakatlıklar nedeniyle iki yıl ara vermiştim. Bu madalya benim için bir başlangıç. Daha iyi dereceler elde edeceğim" diye konuştu.

Gelecek Hedefleri