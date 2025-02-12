AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens'den Galatasaray Açıklamaları

AZ Alkmaar-Galatasaray Maçına Doğru

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar, Galatasaray ile yarın karşılaşacak. Hollanda temsilcisinin teknik direktörü Maarten Martens, basın toplantısında takımının turu geçme inancını vurguladı.

Martens: "Galatasaray ile İki Maç Oynayacağız"

Belçikalı teknik adam, yarın AFAS Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, "Galatasaray ile peş peşe iki maç yapacağız. Bir tur daha geçmek istiyoruz. Bunun için çok çalışacağız. Bunu başaracağımıza da inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Martens, Galatasaray'ın yüksek kalitede bir kadrosunun bulunduğunu ancak kendilerinin de genç bir kadro ile sürekli ilerlediklerini belirtti ve ekledi: "Galatasaray'dan önce Fenerbahçe ve Roma ile karşılaştık. Bu ligde daha büyük takımlara karşı da oynadık. Güven sağladık. Yarın da güvenimiz var. Güzel bir akşam yaşayacağımızı düşünüyorum."

Maç Öncesinde Stratejiler

Martens, geçen Kasım ayında Galatasaray'a karşı hızlı başladıklarını hatırlatarak, taktiksel değişikliklerin gerekli olabileceğini, "Galatasaray'ı analiz ettik. Son maçlarını izledik. Kendilerinden farklı şeyler bekleyebiliriz." şeklinde ifade etti.

Maarten Martens, İstanbul'daki ikinci maçla ilgili kaygılarının olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Orada neyle karşılaşacağımızı çok iyi biliyorum. Oyuncularım birçok şeye alışkın. İstanbul'daki maça hazırız." yanıtını verdi.

Goes: "Galatasaray'a Karşı Oynamayı Zevkle Bekliyorum"

Basın toplantısına katılan savunma oyuncusu Wouter Goes, Galatasaray ile karşılaşmayı heyecanla beklediğini dile getirdi. "Geçen maçta ben oynamamıştım. Galatasaray'a karşı oynamayı zevkle bekliyorum. Evimizde de büyük bir şansımız olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İspanyol forvet Alvaro Morata ile yapacakları mücadele hakkında bilgi veren 20 yaşındaki stoper, "Güzel bir mücadele olacak. Karşımda kimin olduğu fark etmiyor, Alex ile birlikte çalışmam lazım." dedi. Ayrıca, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in yokluğunun kendisini rahatsız etmediğini belirtti.