Azerbaycanlı Boksör Amin Hüseynli'nin Dünya Şampiyonu Olma Hedefi

Azerbaycan'dan Türkiye'ye üniversite öğrenimi için gelen Amin Hüseynli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde boksa devam ediyor. 19 yaşındaki boksör, dünya şampiyonasına katılarak derece almayı hedefliyor.

Boks Kariyerine 14 Yaşında Başladı

Dedesi ve babasının profesyonel boks geçmişinden ilham alarak 14 yaşında boksa yönelen Amin, amateur ve profesyonel müsabakalarda birçok ödül kazandı. Eskişehir'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde eğitimine devam eden genç boksör, babası İlhan Hüseynli'nin arkadaşı ve ESOGÜ Spor Kulübü'nün boks antrenörü Yılmaz Ayar ile birlikte çalışıyor.

Gelecek Hedefi: Dünya Şampiyonası

Azerbaycan Erkek Boks Milli Takımı'nda son 4 yıldır yer alan Amin, ağır sıklette 3 maçta 3 nakavt galibiyeti alarak dikkat çekti. Son olarak, Samsun'da düzenlenen profesyonel ağır sıklet maçında rakibini birinci raundun 47'nci saniyesinde nakavt etti.

Amin Hüseynli, AA muhabirine verdiği demeçte, Azerbaycan'daki kariyerini tamamlayarak Türkiye'de yeni bir başlangıç yapma kararı aldığını ifade etti. Antrenörü Yılmaz Ayar ile yaklaşık 4 yıldır birlikte çalışarak birçok başarı elde ettiğini belirten Amin, "Amatörde birçok şampiyona kazandım. Uluslararası ringlerde dövüştüm," dedi.

Zorlu Antrenman Süreçleri

Amin, ESOGÜ Spor Salonu'nda antrenör Yılmaz Ayar ile düzenli olarak çalıştıklarını belirterek, "Eylül ayında burun ameliyatı oldum. Sakatlıklar yaşadım ama şimdi yeni sezona hazırız. Uzun kamp dönemi geçirdik ve günde 3 antrenman yapıyoruz," diye ekledi.

Partner Sıkıntısı ve Gelecek Hedefleri

O şu an 117 kilo ağırlığında olduğunu belirten Amin, Türkiye'de az sayıda ağır sıklet boksör bulunduğundan partner sıkıntısı yaşadığını da ifade etti. “Geçen sene profesyonel kariyerimde ilk kemerimi kazandım,” diyen Amin, profesyonelde dünya şampiyonasında mücadele etme hayalini sürdürüyor.

Antrenör Yılmaz Ayar'dan Övgüler

Boks antrenörü Yılmaz Ayar, Amin'in başarılarından duyduğu gururu dile getirerek, "O çok gayretli ve disiplinli bir sporcu. Ağır sıklette mücadele etmek zor ancak Amin bu zorlukları aşabiliyor. Son maçı Türkiye'de bir rekordu," dedi.

Azerbaycan'dan üniversite öğrenimi için geldiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) boksa devam eden 19 yaşındaki boksör Amin Hüseynli (sağda), dünya şampiyonasına katılarak derece almayı hedefliyor.

Azerbaycan'dan üniversite öğrenimi için geldiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) boksa devam eden 19 yaşındaki boksör Amin Hüseynli (sağda), dünya şampiyonasına katılarak derece almayı hedefliyor.