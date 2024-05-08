Aziz Yıldırım’dan ‘adaylık’ açıklaması: “Bizzat kamuoyuyla paylaşacağım”

Fenerbahçe’nin eski başkanı olan Aziz Yıldırım, Haziran ayında yapılacak olan olağan seçimli genel kurulla ilgili ve kendi hakkında çıkan ‘adaylık’ iddiaları için açıklama yaptı. Aziz Yıldırım, “Konuyla ilgili bir planlama ya da çalışma içinde olursam, bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsım tarafından yapılmayan haberlere itibar etmeyin” şeklinde konuştu.

Yıldırım, son günlerde hakkında çıkan haberleri manipüle edici olarak nitelendirerek “Son dönemde hakkımda asılsız haberler ve yorumlar yapılıyor. Bu haberlerle kamuoyu manipüle ediliyor. Defalarca kez daha öncede söylemiştim. Bir çalışma ve plan içinde olursam, bunu ben kendim ifade eder, bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımdaki hiçbir habere itibar etmeyin” çağrısında bulundu.