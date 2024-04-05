Aziz Yıldırım Süper Kupa kararıyla ilgili ilk kez konuştu

Süper Kupa ile ilgili açıklamalar sonunda geldi! Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AZİZ YILDIRIM'DAN SÜPER KUPA AÇIKLAMALARI

Eski Başkan Aziz Yıldırım yazılı bir açıklama yaptı ve Süper Kupa final maçına U19 takımıyla çıkmayı ve tamamlamamayı düşünen yönetime önemli uyarılarda bulundu. Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi; 'Bu durum formamıza ve armamıza bir hakarettir. Futbol iklimi büyük bir bataklıktır, bu bataklığın ortasında şimdiye kadar FETÖ temizliği yapmayan TFF vardır. TFF'nin UEFA Konfederasyon Kupası maçımız olmasına rağmen Süper Kupa final tarihini değiştirmemesi son 20 senede görmeye alışık olduğumuz kasıtlı tasarrufların bir sonucudur. Futbol iklimi büyük bir bataklık olup bu bataklığın ortasında bugüne kadar FETÖ temizliği yapmayan TFF vardır. Türk futbolunu içten içe saran FETÖ kulübümüzle senelerdir savaş halinde. 3 Temmuz'da kaybettikleri savaşın intikamı peşinde koşuyorlar. Bunlarla mücadelede camiamız bir duvar ördü. 2 Nisan Olağanüstü Genel Kurulu 3 Temmuz ruhunun sarsılmayan bir şekilde devam ettiğini herkese gösterdi. Yönetimimiz büyük bir heyecanla dünyanın ve ülkenin dört yanından takımımıza sahip çıkmak için gelen genel kurul üyelerimize ve onların düşüncelerine saydı göstermemiş, onları dinlememiş ve kendilerinin aldığı kararları alkışlatma fonksiyonu dışında genel kurul üyelerimiz yok sayılmıştır. Bütün Fenerbahçe dernek ve oluşumlarından beklentim, ayağa kalkarak Erol Bilecik'in ekranlarda gülerek açıkladığı mücadelemizin ciddiyeti ile bağdaşmayan karara tepki koymaları ve ses çıkarmalarıdır.





Günlük kararlarla gelecek nesillere ancak pişmanlık ve hayal kırıklığı bırakılır. U19'da çocukların dahil edildiği bu günlük kararlardan buna sebep verenlerden gelecek nesil hesap soracak, anlamsız ve çağın gerisinde kalan bu eyleme son derece eleştirel yaklaşıp sebep olanlara hayal kırıklığını ifade edecektir. Kimsenin U19 takımımızın bireylerini ileride pişmanlık ve hayal kırıklığı duyulacak karara dahil etme hakkı yok. U19'daki çocuklarımızı kendinize kalkan yapmak yerine bu sezon her kulvarda göğsümüzü kabartan A Takım kadrosu ile Galatasaray karşısına çıkıp galip gelmeniz ve daha sonra bütün kupaları kazanmanız sizin bu sezona kadar olan bütün başarısızlıklarınızın tek çıkış yoludur. Fenerbahçe'ye yapılan haksız mücadeleye, olağan üstü genel kurul çağrısı yaparak TFF'ye istifaya davet edebilme cesareti gösterip başlayın. Daha sonra futbol yönetiminde etkin olun, bütün futbol yönetimini baştan aşağı değiştirin. Yapmayı düşündüğünüz mücadelenin ciddiyetinden uzak bu eylem büyük resimde FETÖ ve Galatasaray'dan başka hiç kimseye faydası olmayacak, ileride tarihimize kara bir leke olarak geçecektir. U19 Takımımız da kulübümüzün değerli bir parçası. Üzerlerinde forma ve göğüslerinde arma ile yüksek değerleri ifade ediyorlar. Kulübümüzün armasındaki meşe dalı Fenerbahçelilerin gücünün, yeşil renk başarı isteğinin sembolü. Bu armayı göğüslerinin üstünde taşıyan sporcularımız, Fenerbahçe'nin gücünü göstermek, başarılı olabilmek için mücadele etmek ve sonuçta rakiplerini gıpta ettirmek mecburiyetindeler. Forma ve armamızı taşıyan U19 takımımızı Süper Kupa final maçında saha sürmek maçın yarıda kalmasına sebep olmak bize ve formamıza yakışmayan bir hareket. Bu ihtimal yalnızca yöneticilerin ve kulübün gelecekte alacağı sportif ve hukuki cezaların önüne geçmek için alınan korkakça bir çözüm. Fenerbahçe mensupları korkmaz. Fenerbahçe mensubu hiç kimse şahsi korkularını bertarak etmek çin kulübü böyle komik ve ciddiyetsiz bir çözüm yoluna yönetlmez. Cesur olanlar bir gün, korkaklar ise her gün olur. Bize göre 7 Nisan tarihinde oynanacak Süper Kupa finaline A takım kadrosu ile çıkılmalıdır. Bu finali oynamak kulübün sportif başarısı sonucunda kazanılan bir haktır. Bu final maçına çıkmamak, himmetlerle dualarla kazanılan kupaları müzesine götürmeye alışan rakibimize bir kupıanın benzer şekilde hak edilmediği halde hediye edilmesi olacaktır. Fenerbahçe tarihi bağımsızlık mücadelesinde, cepheye silah taşıyan, canlarını istiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda feda eden mensuplarımızı yazıyor. FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemde camiamız tek başına kimsenin desteği olmadan bu karanlık yapıyla savaşmış, yenilmez denen FETÖ'yü paramparça etmiştir. Büyük savaşlar düşünmeden ödenen bedellerle kazanılır. Bugün size kaybetti gözüyle bakanlar, kazanılan zaferden sonra size ancak gıpta edebilir. Bu gerçek en son 3 Temmuz tarihinde başlayan mücadelemiz ile tarihe kazındı. Gün aynı gün. Mücadele edelim, asla vazgeçmeyelim.'

