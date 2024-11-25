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Baba Kız Off-Road Yarışlarında Renk Katıyor: Melis ve Selçuk Aksöz'ün Başarı Hikayesi

25 yaşındaki Melis Aksöz, baba Selçuk Aksöz ile off-road yarışlarında aile dayanışması sergiliyor ve dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:30
Baba Kız Off-Road Yarışlarında Renk Katıyor: Melis ve Selçuk Aksöz'ün Başarı Hikayesi

Baba Kız Off-Road Yarışlarında Renk Katıyor

Ulusal organizasyonlarda en genç kadın pilot olarak dikkat çeken 25 yaşındaki Melis Aksöz ile yardımcı pilotluk yapan 55 yaşındaki babası Selçuk Aksöz, off-road pistlerinde aile dayanışmasını sergileyerek zorlu engelleri başarıyla aşıyor.

Başarı Dolu Bir Yolculuk

Küçük yaşlarda babasıyla Bostancı Sanayi Sitesi'nde araçların içinde büyüyen Melis, babasının teşvikiyle direksiyon başına geçerek ulusal organizasyonlarda "en genç kadın pilot" unvanını kazanmayı başardı. 15-17 Kasım'da Sakarya'da düzenlenen Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayak yarışlarında, Selçuk Aksöz'ün ilk kez pilot olarak yarıştığı parkurda, Melis ona yardımcı pilot olarak destek verdi. Baba-kız, bu zorlu yarışı S-2 klasmanında 3. olarak tamamladı.

Yerel ve Uluslararası Hedefler

Melis Aksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sporun aileleri bir araya getirdiğini ve özel bir bağ oluşturduğunu belirtti. "Türkiye'nin ilk ve tek kadın X-Trial pilotuyum. Uzun süredir bu işe gönül verdim. Burada olmaktan keyif alıyorum. Amacımız sadece yarış değil, baba-kız anılar oluşturmak." dedi.

Destek ve Dayanışma Vurgusu

Selçuk Aksöz, kızının yeteneğini keşfederken ona destek olmanın ve kadın sporcular arası dayanışmanın önemine dikkat çekti. \"Masraflar yüksek, maddi destek çok önemli. Kadınların pistlerde yer almasını ve birbirlerine destek olmasını istiyorum,\" ifadelerini kullandı. Aksöz, kızının uluslararası arenada yarış yapmasını arzuladığını dile getirdi.

Baba-kız takımı, off-road maceralarını sürdürürken, yarışırken yaşadıkları eğlenceli ve heyecan dolu anları da unutmadıklarını vurguladı. Selçuk Aksöz, \"Yarış sırasında bazen gergin anlarımız oluyor, ama bitince hepsini unutuyoruz ve birlikte gülüp geçiyoruz. Kızımla yarışmak benim için büyük mutluluk.\" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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