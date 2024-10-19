Baba Oğul Motosiklet Yarışlarına Hazırlanıyor

Baba ve Oğul Motosiklet Yarışlarına Hazırlanıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Aslan Polat, 6 yaşındaki oğlu Ali Kutay ile birlikte motosiklet yarışlarına katılmak için gün sayıyor. Daha önce gizli bir şekilde motosiklet süren Aslan, iki yıl önce profesyonel sürüşe geçiş yaptı. Geçen yıl oğluna bir mini motosiklet alarak, onunla birlikte sporcu lisansı almak için harekete geçti.

Hayallerini Oğlu ile Birlikte Gerçekleştiriyor

Aslan Polat, dünya çapında kendine örnek aldığı eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu gibi başarılı olmak için her gün antrenman yaptıklarını belirtti. AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Motosiklet sürmek benim için bir tutku. Oğlumla birlikte yarışlara katılmayı hayal ediyorum. Ona geçen yıl bir motosiklet aldım, birlikte çalışıyoruz," dedi.

Hedefleri Yüksek

Aslan Polat, 25-27 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'na hazırlanırken, oğlunun 2025 Türkiye Süpermoto Şampiyonası yarışlarına odaklandığını aktardı.

Baba Oğul Yarış Hayali

Polat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kenan Sofuoğlu ve Zayn'ı örnek alıyoruz. Oğlumun yetenekli olduğunu düşünüyorum. Kendi imkanlarımla Zayn Sofuoğlu gibi yetiştirmeye çalışıyorum. Hayalimiz, oğlum 18 yaşına geldiğinde baba-oğul aynı pistte yarışmak."

Ali Kutay'ın İfadesi

Oğlu Ali Kutay ise, "Motor sürmeyi çok seviyorum. Zayn'ı takip ediyorum. Ben de şampiyon olacağım," diyerek babasıyla birlikte antrenman yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kulüp Destekliyor

Vezirköprü Motosiklet Sporları Kulübü Başkanı Emre Atıcı, Aslan ve Ali Kutay ile gurur duyduklarını ifade ederek, "Vezirköprü'den Kenan Sofuoğlu ve Zayn neden çıkmasın? Bu yüzden Aslan Polat’ı destekliyoruz," dedi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Aslan Polat ile 6 yaşındaki oğlu Ali Kutay, ilk kez katılacakları motosiklet yarışlarına birlikte hazırlanıyor. Aslan Polat, eski milli motosikletçi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn gibi başarılı olmak için oğluyla her gün antrenman yapıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Aslan Polat ile 6 yaşındaki oğlu Ali Kutay, ilk kez katılacakları motosiklet yarışlarına birlikte hazırlanıyor. Aslan Polat, eski milli motosikletçi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn gibi başarılı olmak için oğluyla her gün antrenman yapıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Aslan Polat ile 6 yaşındaki oğlu Ali Kutay, ilk kez katılacakları motosiklet yarışlarına birlikte hazırlanıyor. Aslan Polat, eski milli motosikletçi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn gibi başarılı olmak için oğluyla her gün antrenman yapıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Aslan Polat ile 6 yaşındaki oğlu Ali Kutay, ilk kez katılacakları motosiklet yarışlarına birlikte hazırlanıyor. Aslan Polat, eski milli motosikletçi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn gibi başarılı olmak için oğluyla her gün antrenman yapıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Aslan Polat ile 6 yaşındaki oğlu Ali Kutay, ilk kez katılacakları motosiklet yarışlarına birlikte hazırlanıyor. Aslan Polat, eski milli motosikletçi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn gibi başarılı olmak için oğluyla her gün antrenman yapıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Aslan Polat ile 6 yaşındaki oğlu Ali Kutay, ilk kez katılacakları motosiklet yarışlarına birlikte hazırlanıyor. Aslan Polat, eski milli motosikletçi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn gibi başarılı olmak için oğluyla her gün antrenman yapıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Aslan Polat ile 6 yaşındaki oğlu Ali Kutay, ilk kez katılacakları motosiklet yarışlarına birlikte hazırlanıyor. Aslan Polat, eski milli motosikletçi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn gibi başarılı olmak için oğluyla her gün antrenman yapıyor.