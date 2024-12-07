Bahçelievler Belediyespor, Aydın'ı 3-0 Geçti

Bahçelievler Belediyespor Deplasmanda Fark Yarattı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında, Bahçelievler Belediyespor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda Bahçelievler, Aydın'ı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

Maçın Detayları

Bahçelievler Belediyespor, bu galibiyetle ligin üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırmış oldu. Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde gerçekleşen bu mücadele, Bahçelievler'in etkili performansının bir göstergesi oldu.

Voleybol severler, bu maçın ardından Bahçelievler’in yükselişini dikkatle izlemeye devam edecek.