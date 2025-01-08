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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI'yi Uzatma ile Yendi

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI'yi 95-93 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 21:42
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI'yi Uzatma ile Yendi

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Üst Üste Galibiyet İçin Savaş Verdi

BKT Avrupa Kupası'nın 14. haftasında, Bahçeşehir Koleji, normal süresi 82-82 eşitlikle tamamlanan mücadelede Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibi ile karşılaştı.

Uzatma Periyodunda Kazanılan Zafer

Karşılaşmada müthiş bir mücadele sergileyen Bahçeşehir Koleji, uzatma periyodunda rakibini 95-93'lük skorla mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet, takımın sezon performansı açısından oldukça kritik bir noktaya işaret ediyor.

İlk yarıda eşitliği koruyan takımlar, son dakikalarda büyük bir heyecan yaşattılar. Bahçeşehir, aldığı bu zaferle birlikte Avrupa arenasındaki iddiasını devam ettirdi.

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