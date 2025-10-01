Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Cluj-Napoca'yı 98-90 Yendi

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında deplasmanda U-BT Cluj-Napoca'yı 98-90 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 21:42
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Romanya ekibi U-BT Cluj-Napoca'yı deplasmanda 98-90 mağlup etti.

Maç Detayı

Mücadele, Kaloşvar (Cluj-Napoca) kentindeki BT Arena'da oynandı. A Grubu karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji ilk çeyreği 25-22 üstün kapattı.

İkinci çeyrekte ev sahibi ekip baskısını artırdı ve 23 sayı bularak soyunma odasına 45-45 beraberlikle gidildi.

Üçüncü periyodu 71-70 önde tamamlayan U-BT Cluj-Napoca'ya karşı Bahçeşehir Koleji, dördüncü çeyrekte oyunun kontrolünü ele geçirerek karşılaşmadan 98-90 galip ayrıldı.

