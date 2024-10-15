Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Dolomiti Energia'yı Ağırlıyor

Bahçeşehir Koleji, Avrupa Kupası Heyecanını Yaşıyor

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 4. hafta maçında yarın akşam İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini ağırlayacak.

Müsabaka Bilgileri

Karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve saat 19.00'da başlayacak.

Form Durumu

Sezona başarılı bir başlangıç yaparak Wolves galibiyeti ile açan Bahçeşehir Koleji, ikinci hafta maçında Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup ederek ardı ardına iki galibiyet elde etti. Ancak, son karşılaşmasında Gran Canaria'ya yenildi.

Öte yandan, Dolomiti Energia da sezona Gran Canaria itibarıyla kötü bir başlangıç yaptı; fakat ardından sahasında Trefl Sopot karşısında bir galibiyet aldı. Son maçında ise evinde Buducnost ekibine mağlup oldu.

Bu önemli karşılaşma öncesinde her iki takımın da kazanma arzusu ve mücadele azmi dikkat çekiyor.