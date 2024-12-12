Voleybol Haftasının Programı: Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi Maçları

Voleybol Heyecanı Devam Ediyor
Voleybol tutkunları, Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 13. hafta karşılaşmalarıyla ilk yarının son maçlarına tanıklık edecekler. 13. hafta maçları, 14 Aralık Cumartesi ve 15 Aralık Pazar günlerinde düzenlenecek.
Vodafone Sultanlar Ligi Maç Programı
Yarın:
17.00 Aras Kargo-Beşiktaş (İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
14 Aralık Cumartesi:
15.00 Zeren Spor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.30 Fenerbahçe Medicana-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
18.00 Bahçelievler Belediyespor-Türk Hava Yolları (Hasan Doğan)
19.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (Vakıfbank)
15 Aralık Pazar:
17.00 Kuzeyboru-Galatasaray Daikin (Aksaray)
SMS Grup Efeler Ligi Maç Programı
14 Aralık Cumartesi:
14.00 Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor (Burhan Felek Vestel)
18.00 Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
15 Aralık Pazar:
12.30 TÜRŞAD-Ziraat Bankkart (Adilcevaz)
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Spor Toto (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)
14.00 İstanbul Gençlik Spor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
15.00 Altekma-Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
NOT: Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edilmiştir.