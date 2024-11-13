Bahçeşehir Koleji BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm'u Yendi: 80-72

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 8. maçında Alman temsilcisi Ratiopharm Ulm'u deplasmanda 80-72 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Ulm kentindeki Ratiopharm Arena'da gerçekleşen karşılaşmanın ilk çeyreği, ev sahibi takımın 16-13 üstünlüğüyle noktalandı. Ancak Bahçeşehir Koleji, ikinci çeyrekte gösterdiği performansla ilk yarıyı 41-36 önde tamamlamayı başardı.

Üçüncü çeyrek sonunda 56-52 önde gelen Bahçeşehir Koleji, son 10 dakikada da üstünlüğünü koruyarak maçı 80-72'lik skorla kazanmayı bildi.

Bahçeşehir Koleji'nde Şehmus Hazer, 20 sayı, 5 asist ve 4 top çalma ile sahanın en skorer ismi oldu. Diğer bir önemli oyuncu Ponitka ise 12 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistle galibiyette önemli rol üstlendi.

A Grubu'ndaki mücadelede bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, 7. galibiyetini alırken, Ratiopharm Ulm ise 4. yenilgisini yaşamış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.