Bahçeşehir Koleji BKT Avrupa Kupası'nda Trento'yu Geçti

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası’nda Önemli Bir Zafer Elde Etti

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu’ndaki 13. karşılaşmasında, İtalya'nın Dolomiti Energia Trento ekibini deplasmanda 73-69 mağlup etti.

Trento şehrindeki Il T Quotidiano Arena’da düzenlenen mücadelede, Bahçeşehir Koleji ilk çeyreği 24-14 önde tamamlayarak hızlı bir başlangıç yaptı. Devre arasına merdivenle girmeden önce skoru 38-31'e taşıdı.

Üçüncü çeyrekte Dolomiti Energia Trento, farkı kapatarak öne geçti ve son çeyreğe 56-52 önde girmeyi başardı. Ancak Bahçeşehir Koleji, maçın sıcak anlarında gösterdiği performansla son çeyrekte durumu lehine çevirmeyi başardı ve karşılaşmayı 73-69 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

A Grubu’nda lider durumda olan Bahçeşehir Koleji, 11. galibiyetini alırken, Dolomiti Energia Trento ise 9. yenilgisini yaşadı.