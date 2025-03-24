Bahçeşehir Koleji Gran Canaria'yı Ağırlıyor: BKT Avrupa Kupası Yarı Final Heyecanı

Bahçeşehir Koleji Gran Canaria’yı Ağırlıyor

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ilk maçında yarın akşam İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Yarı Finale Yükselmeyi Başardılar

Europadaki tüm takımları geride bırakmayı başaran Bahçeşehir Koleji, A Grubu'nu 14 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamlayarak doğrudan çeyrek finale yükseldi. İstanbul temsilcisi, burada Slovenya ekibi Cedevita Olimpija'yı 85-81'lik skorla geçerek son dört takım arasına adını yazdırmıştı.

Gran Canaria'nın Yarı Finale Giden Yolu

Bir şampiyonluğu bulunan Gran Canaria ise A Grubu'nu 12 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi. İspanyol ekip, 8'li final etabında Umana Reyer'i (İtalya) 84-80 mağlup ettikten sonra çeyrek finalde Hapoel Bank Yahav'ı (İsrail) 92-89'la eleyerek yarı finale adını yazdırdı.

İki Takımın Kıyaslaması

Bu sezon grup aşamasında iki kez karşılaşan Bahçeşehir Koleji ve Gran Canaria, İspanya’daki maçı Gran Canaria 66-63 kazanırken, İstanbul’daki karşılaşmayı ise Bahçeşehir Koleji 73-65'le kazandı.

BKT Avrupa Kupası yarı final serisinde iki galibiyet alan takım, finale yükselecek.