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Bahçeşehir Koleji Hapoel Shlomo ile BKT Avrupa Kupası'nda Karşılaşıyor

Bahçeşehir Koleji Hapoel Shlomo ile yarın Sırbistan'da önemli bir maça çıkıyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 12:35
Bahçeşehir Koleji Hapoel Shlomo ile BKT Avrupa Kupası'nda Karşılaşıyor

Bahçeşehir Koleji Hapoel Shlomo ile Karşılaşacak

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta mücadelesinde yarın Hapoel Shlomo Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak. Maç, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda gerçekleşecek.

Maç Bilgileri

İki takım arasında oynanacak bu kritik karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Grup Durumu

Bahçeşehir Koleji, gruptaki ilk altı maçında 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle, lider konumda yer alıyor. Diğer yandan, Hapoel Shlomo Tel Aviv, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grupta üçüncü sırada bulunuyor.

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