Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'ı Deplasmanda 86-75 Mağlup Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynanan mücadelede Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'ı 86-75 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, ligdeki pozisyonunu güçlendirirken TOFAŞ, evinde aldığı bu yenilgiyle hayal kırıklığı yaşadı. İki takım da sezonun ilerleyen haftalarında daha iyi bir performans sergilemek için mücadele verecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji ile TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda TOFAŞ takımı oyuncusu Alex Perez (2), rakipleriyle mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji ile TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda TOFAŞ takımı oyuncusu Alex Perez (2), rakipleriyle mücadele etti.