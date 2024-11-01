Bahçeşehir Koleji, Yalovaspor Basketbol'u Kıl Payı Yenilgiye Uğrattı

Bahçeşehir Koleji'nin Heyecan Dolu Maçı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5. Hafta
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında, Bahçeşehir Koleji takımının Yalovaspor Basketbol ile karşı karşıya geldiği mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu. Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Yalovaspor Basketbol'u 83-82'lik skorla mağlup etti.
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Her iki takım da sergilediği performansla izleyenlere oldukça keyifli anlar yaşattı. Bahçeşehir Koleji, bu galibiyetle ligin önemli bir parçası olmaya devam ediyor.