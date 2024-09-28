Bahçeşehir Koleji Yeni Logosu ve Hedeflerini Açıkladı

Bahçeşehir Koleji'nden Yeni Sezon Açıklamaları

Bahçeşehir Koleji, yeni logosunu tanıttı ve güçlü bir kadroyla yeni sezona başladı. Tanıtım toplantısında konuşan Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, organizasyonun hedeflerinden bahsetti.

Yeni sezon, yeni logo

Yücel, "Bahçeşehir olarak önemli bir sezona giriyoruz. Yeni logomuz ve yeni evimizle güçlü bir takımla yola çıktık. Avrupa Ligi deneyimi olan başantrenörümüz Dejan Radonjic, genel menajer Pınar Çiler Çağlayan ve sportif direktör Nmenja Bjelica ile etkili bir kadro oluşturdum." dedi. Yücel, Avrupa Kupası'na katıldıklarını ve ülkeye yeni bir kupa getirmeyi umduklarını vurguladı.

Uzun Vadeli Hedefler

Başkan Yücel, THY Avrupa Ligi'nde kalıcı olmak için maddi yatırım gerekliliğine dikkat çekti. "İlk hedefimiz Avrupa Kupası'nı kazanıp, ardından Avrupa Ligi’ne yükselmek. Önümüzdeki 5 yıl içindeki hedefimiz Avrupa Ligi'dir." ifadelerini kullandı.

Sportif Gelişim ve Kültür

Nmenja Bjelica, Bahçeşehir’in büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti ve takımın basketbol kültürünü değiştirmek istediklerini söyledi. "Burada bazı değişiklikler yaptık ve tek takım olarak mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Radonjic'ten Hedefler

Baş antrenör Dejan Radonjic, sezona odaklandıklarını belirterek, "Avrupa Kupası'nda gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Geçen sezon daha başarılı olmayı istiyoruz. Genç oyuncularımıza önem veriyoruz ve yaz dönemi hazırlıklarında onlarla birlikte çalışıyoruz." dedi.

Toplantı sonrasında, Başkan Yücel, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan değişiklikleri basın mensuplarına tanıttı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Programa katılan Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, konuşma yaptı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Programa katılan Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, konuşma yaptı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Programa katılan Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, konuşma yaptı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Programa katılan Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, konuşma yaptı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Programa katılan Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, konuşma yaptı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Programa katılan Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, konuşma yaptı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Programa katılan Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, konuşma yaptı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Programa katılan Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, konuşma yaptı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Programa katılan Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, konuşma yaptı.