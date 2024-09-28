DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.246.370,39 0,13%

Bahçeşehir Koleji Yeni Logosu ve Hedeflerini Açıkladı

Bahçeşehir Koleji, yeni logosunu tanıttı ve Avrupa Ligi hedeflerini belirtti. Başkan Yücel, iddialı kadro ve hedeflerle sezona başladıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 12:32
Bahçeşehir Koleji Yeni Logosu ve Hedeflerini Açıkladı

Bahçeşehir Koleji'nden Yeni Sezon Açıklamaları

Bahçeşehir Koleji, yeni logosunu tanıttı ve güçlü bir kadroyla yeni sezona başladı. Tanıtım toplantısında konuşan Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, organizasyonun hedeflerinden bahsetti.

Yeni sezon, yeni logo

Yücel, "Bahçeşehir olarak önemli bir sezona giriyoruz. Yeni logomuz ve yeni evimizle güçlü bir takımla yola çıktık. Avrupa Ligi deneyimi olan başantrenörümüz Dejan Radonjic, genel menajer Pınar Çiler Çağlayan ve sportif direktör Nmenja Bjelica ile etkili bir kadro oluşturdum." dedi. Yücel, Avrupa Kupası'na katıldıklarını ve ülkeye yeni bir kupa getirmeyi umduklarını vurguladı.

Uzun Vadeli Hedefler

Başkan Yücel, THY Avrupa Ligi'nde kalıcı olmak için maddi yatırım gerekliliğine dikkat çekti. "İlk hedefimiz Avrupa Kupası'nı kazanıp, ardından Avrupa Ligi’ne yükselmek. Önümüzdeki 5 yıl içindeki hedefimiz Avrupa Ligi'dir." ifadelerini kullandı.

Sportif Gelişim ve Kültür

Nmenja Bjelica, Bahçeşehir’in büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti ve takımın basketbol kültürünü değiştirmek istediklerini söyledi. "Burada bazı değişiklikler yaptık ve tek takım olarak mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Radonjic'ten Hedefler

Baş antrenör Dejan Radonjic, sezona odaklandıklarını belirterek, "Avrupa Kupası'nda gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Geçen sezon daha başarılı olmayı istiyoruz. Genç oyuncularımıza önem veriyoruz ve yaz dönemi hazırlıklarında onlarla birlikte çalışıyoruz." dedi.

Toplantı sonrasında, Başkan Yücel, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan değişiklikleri basın mensuplarına tanıttı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda...

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Programa katılan Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, konuşma yaptı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda...

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Programa katılan Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, konuşma yaptı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda...

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Programa katılan Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, konuşma yaptı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda...

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Programa katılan Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, konuşma yaptı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda...

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Programa katılan Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, konuşma yaptı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda...

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Programa katılan Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, konuşma yaptı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda...

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Programa katılan Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, konuşma yaptı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda...

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Programa katılan Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, konuşma yaptı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda...

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nın yeni logosunun tanıtımı Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı. Programa katılan Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Abdullah Topaloğlu, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi
2
Yeni Malatyaspor Amed Sportif Faaliyetler ile Karşılaşacak
3
Melikgazi Kayseri Basketbol'un Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleşti
4
Ankaragücü İstanbulspor Maç Sonrası Değerlendirmeler
5
Giray Küçük, Şanlıurfaspor'un YeniBaşkanı
6
Sakaryaspor Yeni Yönetimiyle Yükselişe Geçmeyi Amaçlıyor
7
Adana Demirspor Bodrum FK'ye Konuk Oluyor

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse