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Bakan Bak, Rusya'da Voleybol Finalini İzledi ve Şampiyon Takıma Kupa Verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya'da voleybol finalini izledi ve şampiyon takıma kupa takdim etti.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 20:51
Bakan Bak, Rusya'da Voleybol Finalini İzledi ve Şampiyon Takıma Kupa Verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 7. Etnospor Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Rusya'da, Rusya Spor Bakanı Michael Degtyarev'in davetiyle Voleybol Erkekler Süper Ligi finalini izledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Spor Bakanı Degtyarev'in davetiyle rahat bir şekilde tribünden final maçını takip eden Bakan Bak, şampiyon takıma kupa ve madalyalarını takdim etti.

Saint Petersburg'da düzenlenen 7. Etnospor Forumu kapsamında gerçekleştirilen üst düzey bakanlar panelinin ardından, Zenit St. Petersburg ile Zenit Kazan arasında oynanan Voleybol Erkekler Süper Ligi finali büyük bir heyecana sahne oldu. Finalde, Zenit Kazan rakibini yenerek şampiyon oldu ve ödüllerini Bakan Bak ve Bakan Degtyarev birlikte takdim etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden final maçına dair duygularını paylaşan Bakan Bak, "Rus mevkidaşım Dr. Michael Degtyarev'in davetiyle Voleybol Erkekler Süper Ligi final heyecanına yerinde tanıklık ettik. Zenit Kazan takımını şampiyonluğundan ötürü tebrik ederken, misafirperverliği için bakan arkadaşım Degtyarev'e teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 7. Etnospor Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Rusya'da...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 7. Etnospor Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Rusya'da, Rusya Spor Bakanı Michael Degtyarev'in daveti üzerine, Zenit St. Petersburg ile Zenit Kazan arasında oynanan Voleybol Erkekler Süper Ligi finalini tribünden izledi. Finalde Zenit Kazan, rakibini yenerek şampiyon olurken, kazanan takıma madalya ve kupalarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Rusya Federasyonu Spor Bakanı Michael Degtyarev birlikte verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 7. Etnospor Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Rusya'da...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 7. Etnospor Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Rusya'da, Rusya Spor Bakanı Michael Degtyarev'in daveti üzerine, Zenit St. Petersburg ile Zenit Kazan arasında oynanan Voleybol Erkekler Süper Ligi finalini tribünden izledi. Finalde Zenit Kazan, rakibini yenerek şampiyon olurken, kazanan takıma madalya ve kupalarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Rusya Federasyonu Spor Bakanı Michael Degtyarev birlikte verdi.

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