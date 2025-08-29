DOLAR
Bakan Bak'tan Selin Hürmeriç'e Tebrik: Atina'da Gümüş Madalya

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Atina'da düzenlenen Artistik Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası'nda solo dalda gümüş madalya kazanan Selin Hürmeriç'i kutladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 10:10
Artistik Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası'nda solo kategoride ikinci oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Artistik Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası'nın solo kategorisinde gümüş madalya kazanan Selin Hürmeriç'i tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Artistik Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası'nda solo kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Selin Hürmeriç'i kutluyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği madalyada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizler için gurur vesilesi olan Selin Hürmeriç'in başarılarının devamını diliyorum."

