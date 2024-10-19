Bakan Bak'tan Toprak Razgatlıoğlu'na Tebrik Mesajı

Bakan Bak, Şampiyon Razgatlıoğlu’nu Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 12. ve son ayağında zaferle ayrılan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nu tebrik etti.

Başarı Dolusu Bir Yıl

Bakan Bak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 2021 yılında 'İlk Türk Superbike Dünya Şampiyonu' unvanını kazanan Razgatlıoğlu’nun 2024 yılında da bu başarıyı tekrarladığını vurguladı. Mesajında, "Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, 2021'deki büyük başarısının ardından, 2024’te yine şampiyon olarak bizleri gururlandırdı. Bu yılki şampiyonluğunun da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Dünya Çapında Bir Yıldız

Toprak Razgatlıoğlu’nun dünya genelinde yarışseverler tarafından 'El Turco' lakabıyla anıldığını belirten Bak, milli motosikletçinin gelecekte daha büyük başarılara imza atmasını diledi. Bakan, genç sporcunun başarılarının devamını temenni etti.