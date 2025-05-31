Bakan Bak, Veliefendi Kapalı Yüzme Havuzu'nun Açılışında Önemli Mesajlar Verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu'nda düzenlenen Veliefendi Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılış törenine katıldı. Törende İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Türkiye Çapında Yüzme Bilmeyenin Kalması İçin Çalışmalar Yapılıyor

Bakan Bak, yaptığı konuşmada, Türkiye'de spor alanında gerçekleştirilen devrim niteliğinde yatırımlara dikkat çekti. "Zeytinburnu'nda çok güzel insanlarla bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Burası, sporun birleştirici gücünü pekiştirecek önemli bir yatırım," dedi. Ayrıca, Türkiye genelinde yürütülen yüzme bilmeyen kalmasın projesi sayesinde 12 milyon insana yüzme öğrettiklerini ifade etti.

Bağımlılıkla Mücadelede Sporun Rolü Önemli

Bakan Bak, bağımlılıkla mücadelede sporun iyileştirici etkisine vurgu yaparak, "Zeytinburnu'nda çocuklarınızı yüzme havuzlarına getirin. Spor, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmasına yardımcı olacaktır," ifadelerini kullandı.

Türkiye Spor Ülkesi Olma Yolunda İlerliyor

Bakan, Türkiye'nin spor ülkesi olma hedefini hızla gerçekleştirdiğini belirterek, "Obezite ile mücadelede spor tesislerine ihtiyacımız var. Herkesin spor yapması gereken dönemdeyiz," dedi. Yarı olimpik ve olimpik olmak üzere 800 yüzme havuzunun tamamlandığını da sözlerine ekledi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün Vurguları

İstanbul Valisi Davut Gül, açılışta yaptığı konuşmada tüm çocukları spor yapmaya teşvik etti. “Nihai hedefimiz herkesin spor yapması,” diyerek, bu hedefe ulaşmak için çalışacaklarını belirtti.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un Açıklamaları

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, bölgeye kazandırdıkları spor tesisinin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurguladı. "Zeytinburnu, spor bakımından Avrupa’da parmakla gösterilecek bir yer oldu," diyerek tesisin önemine değindi.

Bakan Bak ve protokol üyeleri, kesilen kurdele ile birlikte açılış sonrası tesisi gezerek projeyle ilgili bilgi aldılar.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu'nda Veliefendi Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılışına törenine katılarak konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu'nda Veliefendi Kapalı Yüzme Havuzu'nun açılışına törenine katılarak konuşma yaptı.