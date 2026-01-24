Bakan Osman Aşkın Bak, 2026 Kış Olimpiyatları'na Katılacak 8 Milli Sporcuyu Kabul Etti

Bakan Osman Aşkın Bak, 06-22 Şubat'ta İtalya'da düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyatları'nda yarışacak 8 milli sporcuyu kabul etti.

Toplantı ve Bakanın Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 06-22 Şubat tarihlerinde İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcuları kabul etti. Türkiye, buz pateninde 2 ve kayakta 6 olmak üzere 8 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

"Olimpiyatlarda mücadele etmek her sporcuya nasip olmaz. Bundan dolayı sizleri kutluyorum. Milli sporcularımızın kota almasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizi çok güzel bir şekilde Olimpiyat Oyunlarında temsil edeceğinize inanıyorum. Ülke olarak son yıllarda yapılan kayak tesisleriyle önemli bir hamle içerisindeyiz. Yeni tesisler yapmaya devam edeceğiz. Bunun sonucunda kış sporlarında adımızdan söz ettireceğimize inanıyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Hepinize yürekten başarılar diliyorum. Ülkemize kış olimpiyatlarındaki ilk madalyayı kazandırma onuru inşallah size nasip olur"

Sporculardan Mesajlar

Kayakla atlama kategorisinde madalya mücadelesi verecek olan Fatih Arda İpcioğlu, kota alma sürecinin mental açıdan çok zorlu geçtiğini belirterek, "Kayakla atlama kategorisinde ülke olarak ilk kez kış olimpiyatlarına 2 sporcuyla kota almayı başardık. Bunun için çok mutlu ve gururluyuz. Başarı elde etmek için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kadınlar alp disiplininde ülkemizi temsil edecek olan Ada Hasırcı ise, "18 yaşındayım. Benim katılacağım ilk olimpiyat. Elimden gelenin en iyisini yapıp ülkemi başarıyla temsil etmeyi hedefliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Erkekler alp disiplininde yarışacak olan Thomas Kaan Önol Lang ise, "18 yaşındayım. İlk kez olimpiyat oyunlarında mücadele edeceğim. Benim için kariyer olarak büyük bir tecrübe olacak. Daha önce EYOF’ta ülkemi temsil etmiştim. İyi bir hazırlık dönemi geçirdim" dedi.

Kısa kulvar sürat pateni sporcusu Furkan Akar ise en büyük destekçisinin ailesi olduğunu ifade ederek anne babasına teşekkür etti. Kabulün ardından Bakan Bak, milli sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kafile ve Organizasyon

25. Kış Olimpiyat Oyunları, 06-22 Şubat tarihlerinde İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde organize edilecek. Kabul töreninde sporcuların yanı sıra Kış Olimpiyat Oyunları Kafile Başkanı ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin, Buz Pateni Federasyonu Başkan Vekili Recep Ali Er ile antrenörler de yer aldı.

