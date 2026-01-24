Yüksekova'da Kayaklı Koşu Barış ve Kardeşlik 1. Etap Yarışması Başlıyor

TKF tarafından düzenlenen Kayaklı Koşu Barış ve Kardeşlik 1. Etap, 29-31 Ocak'ta Hakkari Yüksekova'da gerçekleşecek; katılım ve organizasyon detayları açıklandı.

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen Kayaklı Koşu Barış ve Kardeşlik 1. Etap Yarışması, 29-31 Ocak tarihleri arasında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilecek.

Organizasyon ve Amaç

Federasyonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, yol süresi hariç üç gün devam edecek organizasyona Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda sporcu katılacak. Yarışmalarla bölgenin kış sporları potansiyelinin açığa çıkarılması ve kayaklı koşu branşının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Barış ve Kardeşlik Teması

Federasyon yetkilileri, organizasyonun Barış ve Kardeşlik temasıyla düzenlendiğini söyleyerek, sporun toplumsal bütünleşmedeki önemine dikkat çekti.

Hazırlıklar ve Duyurular

İlçenin spor turizmine ve tanıtımına önemli katkı sunması beklenen organizasyon için hazırlıklar titizlikle yürütülüyor. Yarışmada görev alacak sporcu, hakem ve teknik heyet listeleri federasyonun resmi internet sitesinde erişime açıldı.

