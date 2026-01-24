Süper Lig'de Bugün: VAR Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig 19. haftasında bugün oynanacak üç maçın VAR ve AVAR atamaları açıklandı; hakemler, dördüncü hakemler ve maç saatleri belli oldu.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:24
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bugün oynanacak üç maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) atamaları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Aşağıda müsabaka programı ve atanan hakem kadroları yer alıyor.

Fatih Karagümrük - Galatasaray (20.00, Atatürk Olimpiyat Stadyumu)

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan olarak belirlendi. Yardımcı hakemler Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Melih Aldemir olarak görev yapacak. VAR uygulamasında Ali Şansalan, AVAR'da ise Serkan Çimen görev alacak.

Samsunspor - Kocaelispor (17.00, Samsun 19 Mayıs Stadyumu)

Müsabakada düdüğü çalacak isim Yiğit Arslan. Yardımcı hakemler Erkan Akbulut ve Özcan Sultanoğlu, 4. hakem ise Yusuf Adnan Kendirciler olarak atandı. VAR'da Ümit Öztürk, AVAR pozisyonunda Abdullah Bora Özkara bulunacak.

Kayserispor - Başakşehir (14.30, Kayseri Stadyumu)

Kayseri'deki maçta hakem olarak Batuhan Kolak görev yapacak. Yardımcı hakemler Murat Tuğberk Curbay ve Hüseyin Aylak, 4. hakem Ömer Faruk Gültekin olarak belirlendi. VAR ekibinde Turgut Doman, AVAR'da ise Mehmet Salih Mazlum yer alacak.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

