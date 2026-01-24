Sabri Kıroğlu 2026'de Başarılarına Yenilerini Ekleyecek

Olimpiyat ve Dünya şampiyonu Sabri Kıroğlu, Düzce'de Zekeriya Arslantürk ile buluştu; 2026 hedefleri ve genç sporcu yetiştirme çalışmaları değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:10
Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Sabri Kıroğlu 2026 Hedeflerini Paylaştı

Düzce'de buluşma: Yeni şampiyonlar yetiştiriliyor

DÜZCE (İHA)Olimpiyat ve Dünya şampiyonu milli karateci Sabri Kıroğlu, 2026'da başarılarını artırma hedefiyle çalışmalarını sürdürürken, şimdi yeni şampiyonlar yetiştirme sürecini de hızlandırıyor.

Sabri Kıroğlu, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede Kıroğlu'nun kariyeri ve kazandığı ulusal ile uluslararası dereceler değerlendirildi.

Zekeriya Arslantürk, Kıroğlu'nu elde ettiği dereceler dolayısıyla tebrik etti ve başarının disiplinli çalışma ile kararlılıkla mümkün olduğunu vurguladı. Arslantürk, Düzce olarak spora ve sporculara verilen desteğin artarak devam edeceğini ifade etti.

Görüşme, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandı. 2026 hedefleri doğrultusunda Kıroğlu'nun hem sporcu hem de antrenör olarak yoluna devam edeceği belirtildi.

