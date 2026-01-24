Trabzonspor 2-1 Kasımpaşa: Düzceli Taraftarların Coşkusu Kamerada

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek Düzce'deki taraftarların sevinç anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:57
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:00
Maçın özeti ve taraftar tepkisi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 2-1’lik galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, ikinci yarıda buldukları gollerle kritik üç puanın sahibi oldu.

Maçı Düzce Trabzonlular Derneği'nde takip eden taraftarlar, özellikle 84. dakikaya kadar heyecanla maçı izledi. Karşılaşmanın kritik anında Oleksandr Zubkov’un golü sonrası tribün coşkusu dernek içinde adeta patladı.

Yaşanan kutlama anları ve taraftarların coşkusu, dernek içinde bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler sosyal medyada ve haber servislerinde dikkat çekti.

Lig tablosu ve sonuçların önemi

Bu sonuçla Trabzonspor, bir maç fazlasıyla ligin 3. sırasında yer alırken lider Galatasaray’ın 2 puan gerisinde kaldı. Alınan üç puan, bordo-mavililer için lig yarışında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Trendyol Süper Lig ve takım performansı gündemdeki yerini koruyor; taraftar coşkusu ise kulübün moraline katkı sağladı.

