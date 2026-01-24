Trabzonspor 2-1 Kasımpaşa: Düzceli Taraftarların Coşkusu Kamerada

Maçın özeti ve taraftar tepkisi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 2-1’lik galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, ikinci yarıda buldukları gollerle kritik üç puanın sahibi oldu.

Maçı Düzce Trabzonlular Derneği'nde takip eden taraftarlar, özellikle 84. dakikaya kadar heyecanla maçı izledi. Karşılaşmanın kritik anında Oleksandr Zubkov’un golü sonrası tribün coşkusu dernek içinde adeta patladı.

Yaşanan kutlama anları ve taraftarların coşkusu, dernek içinde bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler sosyal medyada ve haber servislerinde dikkat çekti.

Lig tablosu ve sonuçların önemi

Bu sonuçla Trabzonspor, bir maç fazlasıyla ligin 3. sırasında yer alırken lider Galatasaray’ın 2 puan gerisinde kaldı. Alınan üç puan, bordo-mavililer için lig yarışında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Trendyol Süper Lig ve takım performansı gündemdeki yerini koruyor; taraftar coşkusu ise kulübün moraline katkı sağladı.

SÜPER LİG’İN 19. HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA KASIMPAŞA’YI AĞIRLADI. ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA İDDİALI OLAN TRABZONSOR 84. DAKİKADA OLEKSANDR ZUBKOV’UN GOLÜ İLE 2-1 ÖNE GEÇİNCE, DÜZCELİ TRABZONSPOR TARAFTARLARI YERİNDE DURAMADI.