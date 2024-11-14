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Bakan Yardımcısı Eminoğlu, TAF Başkanı Karadağ'ı Ağırladı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, TAF Başkanı Ahmet Karadağ ile yöneticileri makamında kabul etti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:18
Bakan Yardımcısı Eminoğlu, TAF Başkanı Karadağ'ı Ağırladı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı'ndan TAF'a Destek

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ’ı makamında kabul etti. Bu önemli görüşme, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Karadağ ile federasyonun yöneticileri Özgür Ulupınar ve Satılmış Atmaca’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Görüşme sırasında, atletizm sporunun gelişimi için yapılacak çalışmalara değinilerek, federasyonun hedefleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Eminoğlu, sporun her branşına destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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