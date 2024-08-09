Balıkesir'de 2024 Avrupa Triatlon Şampiyonası Başladı

Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası Duyuruldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu ortaklığıyla gerçekleştirilen 2024 Avrupa Triatlon Şampiyonası, büyük bir heyecanla başladı.

Katılımcılar ve Etkinlikler

Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan etkinlikte, 514 triatlet yarışıyor. Bu sayının 380'inin yurt dışından katıldığı belirtiliyor. Sporcular, genç erkekler ve kadınlar ile elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele ediyor.

Sporcuların Görüşleri

Sporcu Cemre Civelek, "Yarışlar oldukça yorucu ama aynı zamanda eğlenceli geçiyor. Emeklerimizin karşılığını almak için mücadele veriyoruz," dedi.

Macar triatlet Fanni Szalai ise etkinliğin oldukça başarılı geçtiğini belirterek, "Yüzme parkuru gerçekten çok iyi. Su çok temiz. Bu harika yarış için Balıkesir'e teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

Portekizli triatlet Ricardo Batista da organizasyona katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Şu ana kadar gördüğüm en güzel yarış," şeklinde konuştu.

Son Tarih

Şampiyona, 11 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası start aldı. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar ile elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası start aldı. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar ile elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası start aldı. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar ile elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası start aldı. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar ile elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası start aldı. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar ile elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası start aldı. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar ile elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası start aldı. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar ile elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası start aldı. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar ile elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası start aldı. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar ile elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası start aldı. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar ile elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası start aldı. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan şampiyonada 380'i yurt dışından 514 triatlet, genç erkekler ve kadınlar ile elit erkekler ve kadınlar kategorilerinde mücadele ediyor.