Balıkesir'de Avrupa Triatlon Şampiyonası İçin Milli Takım Açıklandı

Balıkesir'de Triatlon Heyecanı

9-11 Ağustos tarihleri arasında Balıkesir'de düzenlenecek olan Avrupa Triatlon Şampiyonası için Türkiye'nin milli sporcuları belirlendi. Türkiye Triatlon Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, milli takımdaki triatletlerin katılımı için 8 deneyimli antrenör görev alacak.

Erkek Milli Takımı

Erkek kategorisinde yarışacak sporcular şunlardır:

Gültigin Er

Enes Kızılcık

Burak Çağdaş

Emir Aracı

Batuhan Sağın

Taha Eren Coşgun

Dorukalp Azizoğlu

Bahadır Furkan Özerkişi

Doruk Topaloğlu

Kadın Milli Takımı

Kadın kategorisinde ise aşağıdaki sporcular mücadele edecek:

Sinem Xisca Tous

Özlenen İpek Günad

Irmak Şereflioğlu

Cemre Civelek

Mürya Karayel

Selin Erdoğdu

Ülkemizi temsil edecek bu yetenekli sporcular, uluslararası alanda başarı elde etmek için yarışacaklar. Tüm sporculara başarılar diliyoruz!