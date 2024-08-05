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Balıkesir'de Avrupa Triatlon Şampiyonası İçin Milli Takım Açıklandı

Balıkesir'de 9-11 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda temsil edecek milli sporcular belirlendi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:08
Balıkesir'de Avrupa Triatlon Şampiyonası İçin Milli Takım Açıklandı

Balıkesir'de Triatlon Heyecanı

9-11 Ağustos tarihleri arasında Balıkesir'de düzenlenecek olan Avrupa Triatlon Şampiyonası için Türkiye'nin milli sporcuları belirlendi. Türkiye Triatlon Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, milli takımdaki triatletlerin katılımı için 8 deneyimli antrenör görev alacak.

Erkek Milli Takımı

Erkek kategorisinde yarışacak sporcular şunlardır:

  • Gültigin Er
  • Enes Kızılcık
  • Burak Çağdaş
  • Emir Aracı
  • Batuhan Sağın
  • Taha Eren Coşgun
  • Dorukalp Azizoğlu
  • Bahadır Furkan Özerkişi
  • Doruk Topaloğlu

Kadın Milli Takımı

Kadın kategorisinde ise aşağıdaki sporcular mücadele edecek:

  • Sinem Xisca Tous
  • Özlenen İpek Günad
  • Irmak Şereflioğlu
  • Cemre Civelek
  • Mürya Karayel
  • Selin Erdoğdu

Ülkemizi temsil edecek bu yetenekli sporcular, uluslararası alanda başarı elde etmek için yarışacaklar. Tüm sporculara başarılar diliyoruz!

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