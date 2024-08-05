Balıkesir'de Avrupa Triatlon Şampiyonası İçin Milli Takım Açıklandı

Balıkesir'de Triatlon Heyecanı
9-11 Ağustos tarihleri arasında Balıkesir'de düzenlenecek olan Avrupa Triatlon Şampiyonası için Türkiye'nin milli sporcuları belirlendi. Türkiye Triatlon Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, milli takımdaki triatletlerin katılımı için 8 deneyimli antrenör görev alacak.
Erkek Milli Takımı
Erkek kategorisinde yarışacak sporcular şunlardır:
- Gültigin Er
- Enes Kızılcık
- Burak Çağdaş
- Emir Aracı
- Batuhan Sağın
- Taha Eren Coşgun
- Dorukalp Azizoğlu
- Bahadır Furkan Özerkişi
- Doruk Topaloğlu
Kadın Milli Takımı
Kadın kategorisinde ise aşağıdaki sporcular mücadele edecek:
- Sinem Xisca Tous
- Özlenen İpek Günad
- Irmak Şereflioğlu
- Cemre Civelek
- Mürya Karayel
- Selin Erdoğdu
Ülkemizi temsil edecek bu yetenekli sporcular, uluslararası alanda başarı elde etmek için yarışacaklar. Tüm sporculara başarılar diliyoruz!