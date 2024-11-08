Balıkesir'de Yeni Basketbol Sahası Açıldı

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı Balıkesir'de Yeni Saha Açtı

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), iLab’ın desteğiyle Balıkesir'de yeni bir basketbol sahasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış, çocuk ve gençlerin spor yoluyla fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan "Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım" sosyal sorumluluk programı çerçevesinde yapıldı. Bu program sayesinde dezavantajlı bölge okullarına toplam dokuzuncu basketbol sahası kazandırıldı.

BİDEV'in Yeni Saha Açılışı

Açılış, Balıkesir Gönen Mehmet Ahmet Genç Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat, vakfın yönetim kurulu üyesi Arif Aytekin, mütevelli heyetinden Efe Aydan, İhsan Bayülken, İsmail Şenol ile iLab Kurucu ve Yönetici Ortağı Mustafa E. Say yer aldı.

BİDEV'in Amaçları ve Vizyonu

Etkinlikte konuşan Arif Aytekin, “Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım sosyal sorumluluk programımız ile çocukların sporla tanışmalarını, sporun gücü sayesinde Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı hedefliyoruz. iLab ile gerçekleştirdiğimiz bu açılış bizler için büyük bir gurur kaynağı.” dedi.

Mustafa E. Say'dan Açıklamalar

iLab Kurucu ve Yönetici Ortağı Mustafa E. Say, “Basketbola katkılarımız 2013-2015 yıllarında genç oyunculardan oluşan takımımızın bölgesel ligdeki mücadelesi ile başladı. Bugün, iLab Basketbol takımımız Türkiye Basketbol Ligi’nde yer alıyor. Gençlerin potansiyellerini ortaya koymalarını sağlamak için gerekli olanakları sunmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. BİDEV’in çalışmalarına katkıda bulunarak Balıkesir’deki öğrencilere yeni bir saha kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz.” sözlerini dile getirdi.