Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası Başlıyor

Balıkesir'in Uluslararası Spor Buluşması

Balıkesir, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 2024 Avrupa Triatlon Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Yarından itibaren başlayacak etkinlikte, 34 ülkeden 514 sporcu mücadele edecek.

Vali Ustaoğlu'ndan Destek Mesajı

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, triatlon etkinliğinin kentin tanıtımında önemli bir rol oynayacağını belirtti. İki kez Balıkesir'in ev sahipliği yapmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Ustaoğlu, "Sporun evrenselliği açısından bu organizasyon hayati önem taşıyor. Yarışacak tüm sporlara başarılar diliyorum," dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Vizyonu

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'in spor kenti olma potansiyelini vurguladı. Spor master planı hazırlamak için çalıştıklarını belirten Akın, "Altyapıyı geliştirmek ve spor faaliyetlerini daha erişilebilir hale getirmek için tüm kurumlarla işbirliği içindeyiz," dedi.

Federasyon Başkanı'ndan İşbirliği Vurgusu

Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, bu seviyede bir organizasyonun üst üste ikinci kez Balıkesir'de yapılmasının önemine değindi. Yalçınkaya, "Yerel yönetim ve kamu kurumları arasında güzel bir işbirliği var. Balıkesir'i triatlonun merkezi olarak görüyoruz," açıklamasında bulundu.

Etkinlik Detayları

Avlu Yaşam Merkezi'nde yarın başlayacak ve 3 gün boyunca devam edecek olan şampiyonada, 314'ü yerli olmak üzere toplamda 514 sporcu mücadele edecek. Türkiye dahil 34 ülkeden katılan sporcular, triatlon branşında kıyasıya yarışacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen "Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası", 34 ülkeden katılımla yarın başlayacak. Organizasyonun tanıtım toplantısı, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen "Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası", 34 ülkeden katılımla yarın başlayacak. Organizasyonun tanıtım toplantısı, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen "Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası", 34 ülkeden katılımla yarın başlayacak. Organizasyonun tanıtım toplantısı, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen "Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası", 34 ülkeden katılımla yarın başlayacak. Organizasyonun tanıtım toplantısı, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen "Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası", 34 ülkeden katılımla yarın başlayacak. Organizasyonun tanıtım toplantısı, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen "Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası", 34 ülkeden katılımla yarın başlayacak. Organizasyonun tanıtım toplantısı, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun işbirliğiyle organize edilen "Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası", 34 ülkeden katılımla yarın başlayacak. Organizasyonun tanıtım toplantısı, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.