Balkan Cimnastik Şampiyonası: Kayserili Sporculardan 2 Bronz Madalya

Balkan Cimnastik Şampiyonası'nda Kayserili Sporculardan İki Bronz

Zadar'da elde edilen derecelerle milli takım ikinci sırada yer aldı

Hırvatistan’ın Zadar kentinde düzenlenen Balkan Cimnastik Şampiyonasında Kayserili sporcular dikkat çekici bir başarıya imza attı. Yarışmada öne çıkan isimler, bireysel 6 alet toplamında bronz madalya elde ederek kent ve ülke sporuna gurur yaşattı.

Mustafa Yiğit Dur, küçükler kategorisinde bireysel 6 alet toplamında Balkan üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Aynı şekilde Hüseyin Emir Cünedioğlu da Yıldızlar kategorisinde bireysel 6 alet toplamında Balkan üçüncülüğünü elde etti ve bronz madalya kazandı.

Takım halinde yarışan Türk Milli Takımı ise genel sıralamada Balkan 2.’si olarak önemli bir başarı gösterdi. Bu sonuçlar, Kayserili sporcuların milli takıma katkısını ortaya koydu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Sporcularımız ve antrenörlerimiz Baran Atay ile Mehmet Bilgin’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

