Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası Edirne'de Başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası, Edirne'de heyecan dolu bir başlangıç yaptı. İki gün sürecek bu organizasyonun ilk günü, Orhaniye köyünde gerçekleşen zamana karşı yarışlarıyla kutlandı.

Yarışların Startı Verildi

Yarışların başlangıcı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu ile Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak tarafından verildi. Müftüoğlu, organizasyona dair görüşlerini paylaştı: "Bu organizasyonu ülkemizde gerçekleştirmekten mutluluk duyuyorum. Balkan Bisiklet Birliği’nde güzel bir birliktelik oluşturduk ve bu yarışlar, Balkan ülkelerindeki sporcuları Avrupa şampiyonları ve olimpiyatlara hazırlıyor."

Şampiyonanın Detayları

Edirne'de gerçekleştirilen bu geniş katılımlı organizasyonda, toplamda 10 ülkeden 82 sporcu zamana karşı yarış kategorisinde mücadele etti. Sporcular her bir dakikada bir yarışa başladı. Müftüoğlu, "Daha önce de bu organizasyonu burada yapmıştık ve oldukça başarılı geçmişti. Normalde Sırbistan’da yapılması planlanan bu etkinliği, oradaki güvenlik sebeplerinden ötürü ülkemize taşıdık. Bu tecrübemizle, şampiyonayı başarıyla gerçekleştireceğiz." dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Balkan Bisiklet Birliği iş birliğinde düzenlenen Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası, Edirne'de başladı. Şampiyonanın ilk gününde merkeze bağlı Orhaniye köyünde 10 Balkan ülkesinden 82 sporcu, zamana karşı yarış kategorisinde mücadele etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Balkan Bisiklet Birliği iş birliğinde düzenlenen Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası, Edirne'de başladı. Şampiyonanın ilk gününde merkeze bağlı Orhaniye köyünde 10 Balkan ülkesinden 82 sporcu, zamana karşı yarış kategorisinde mücadele etti.