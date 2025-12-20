DOLAR
Bandırmaspor 0-2 Erzurumspor FK: Gürsel 'Vazgeçmek yok', Özbalta 'Bu galibiyet kıymetli'

Trendyol 1. Lig 18. haftasında Erzurumspor FK, Bandırmaspor'u 2-0 yendi. Gürsel vazgeçmeyeceklerini söylerken, Özbalta galibiyetin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 16:43
Bandırmaspor 0-2 Erzurumspor FK: Gürsel 'Vazgeçmek yok', Özbalta 'Bu galibiyet kıymetli'

Bandırmaspor 0-2 Erzurumspor FK: Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK’ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Gürsel: Vazgeçmek yok

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maç kaybının üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek takımının performansını savundu. Gürsel, maçın genelini ve ikinci yarıda yaşananları değerlendirirken oyuncularını mücadeleleri için kutladı. Sözleri arasında takımın hedeflerine ve taraftara verdiği değere dikkat çekti.

"Vazgeçmek yok, daha çok hırslanarak devam edeceğiz", diye vurgulayan Gürsel, "Kendi sahamızda en az 1 puan alacak hem oyunu oynadık hem de pozisyonlara girdik. İkinci yarı her şeyi yaptık, çok bastırdık ama bir türlü golü bulamadık. Onun için üzgünüz, oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden ötürü kutluyorum." ifadelerini kullandı. Gürsel, Bandırmaspor olarak daha önce benzer durumlar yaşadıklarını, oyundan ve mücadeleden taviz vermeden ligde üst sıralara tırmanmak istediklerini sözlerine ekledi.

Teknik adam, rakibi tebrik edip taraftarlara teşekkür ederken, onları mutlu etmek için en kısa sürede başarılı sonuçlar alacaklarını belirtti.

Serkan Özbalta: Bu galibiyet çok kıymetli

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, takımını Bodrum FK maçının ardından bu müsabakaya "galibiyet parolasıyla" hazırladıklarını ve haftanın planını buna göre paylaştıklarını aktardı. Rakibin oyun yapısını analiz ettiklerini söyleyen Özbalta, sahadaki taktiksel detaylara değindi.

Özbalta, rakip hakkında şunları ifade etti: "Bandırmaspor üçlü savunma sistemiyle oynayan, kanatları ve orta sahayı iyi kullanan bir takım. Özellikle 3-4 oyuncuyu hücum hattına hızlı göndermeleriyle etkili oldular. Ceza sahasında zaman zaman beşinci, altıncı oyuncuyu sokarak pozisyonlar buldular."

Maçın genel değerlendirmesinde ise Özbalta, "Böyle karşılaşmalarda sadece iyi futbol yetmez, çok ciddi bir mücadele ortaya koymanız gerekir. Biz ilk 60 dakikalık bölümde hem iyi oynadık hem de oyunu kontrol ettik. Son bölümde ise rakibin baskısına karşı sakin kalarak, topu ayağımızda tutup sahaya doğru yayıldık ve baskıyı kırmayı başardık." diye konuştu.

Alınan sonucun camia açısından önemine vurgu yapan Özbalta, "Bu galibiyet bizim için çok kıymetliydi" diyerek, taraftarlara ve Erzurum halkına destekleri için teşekkür etti. Özbalta, galibiyeti oyuncuların ortaya koyduğu mücadeleye armağan ettiklerini belirtti.

