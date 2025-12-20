Elazığspor U16 Ligi'nde Şampiyon: Seza Çimento Namağlup

2025-2026 futbol sezonu U16 ligi, 9 takımın katılımıyla iki grupta oynandı. Seza Çimento Elazığspor, namağlup grup lideri olarak çıktığı gruptan sonra yarı final ve final müsabakalarında da rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Bordo-beyazlı ekip, gösterdiği istikrarlı performansla ligi zirvede tamamlayarak Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Kupa Töreni

Final müsabakasının ardından düzenlenen kupa töreninde TFF İl Temsilcisi Süleyman Acar kupayı takım kaptanına takdim etti.

ASKF'den Tebrik

Elazığ ASKF'den yapılan açıklamada; "U16 liginde şampiyon olan Seza Çimento Elazığspor takımının sporcularını, antrenörlerini ve yöneticilerini tebrik eder, Türkiye Şampiyonasında başarılar dileriz" denildi.

ELAZIĞSPOR U16 LİGİNDE ŞAMPİYON OLDU