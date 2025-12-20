DOLAR
Elazığspor U16 Ligi'nde Şampiyon: Seza Çimento Namağlup

Seza Çimento Elazığspor, 2025-2026 U16 Ligi'ni namağlup tamamlayıp yarı final ve finali kazanarak Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 19:36
2025-2026 futbol sezonu U16 ligi, 9 takımın katılımıyla iki grupta oynandı. Seza Çimento Elazığspor, namağlup grup lideri olarak çıktığı gruptan sonra yarı final ve final müsabakalarında da rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Bordo-beyazlı ekip, gösterdiği istikrarlı performansla ligi zirvede tamamlayarak Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Kupa Töreni

Final müsabakasının ardından düzenlenen kupa töreninde TFF İl Temsilcisi Süleyman Acar kupayı takım kaptanına takdim etti.

ASKF'den Tebrik

Elazığ ASKF'den yapılan açıklamada; "U16 liginde şampiyon olan Seza Çimento Elazığspor takımının sporcularını, antrenörlerini ve yöneticilerini tebrik eder, Türkiye Şampiyonasında başarılar dileriz" denildi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

