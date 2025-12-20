Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 0-2 Fenerbahçe (İlk Yarı)

Maç Özeti: Eyüpspor 0 - Fenerbahçe 2 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştı. İlk yarı, Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk yarıdan dakikalar

27. dakika: Sağ kanatta topu alan Fred, ters kanattaki Levent Mercana uzun bir pas gönderdi. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Levent, kale alanına yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Talisca beklemeden vuruşunu yaptı ve topu sağ üst köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1

34. dakika: Duran’dan ceza sahası içinde topu alan Talisca, arkadan gelen Asensio’ya topuğuyla pasını verdi. Ceza sahası içi sol çaprazında pası alan Asensio, uzak köşeye yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

37. dakika: Asensio’nun derinlemesine pasında savunma arkasına hareketlenen Kerem, sol kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Duran’ı geçen topa arka direkte Mert Müldür gelişine vurdu, kaleci Felipe topu kontrol etti.

Hakem, stat ve kartlar

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Yılmaz, Süleyman Özay, Samet Çiçek

Sarı kart: Emir Ortakaya (Eyüpspor)

Takımlar

Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko, Draguş, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Thiam, Umut Bozok

Yedekler: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Legowski, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Ampem, Baran Ali Gezek, Umut Meraş, Sadia, Seşlar

Teknik Direktör: Orhan Ak

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Duran

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın, Haydar Karataş

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller

Talisca (dk. 27), Asensio (dk. 34) — Fenerbahçe

