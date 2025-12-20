Bursaspor 0-0 Aliağa FK — TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. Hafta

Bursaspor ile Aliağa FK 0-0 berabere kaldı

Maç özeti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmaya kontrollü başlayan her iki ekip de ilk yarıda zaman zaman etkili ataklar geliştirdi. Bursaspor özellikle kanatlardan pozisyonlar buldu ancak kaleci Ahmet Pekgöz ve Aliağa savunması kritik anlarda gole izin vermedi. İlk 45 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı ve uzatma

İkinci yarıda tempo yükseldi. Bursaspor, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle oyunun kontrolünü ele almaya çalıştı; İlhan Depe, Hamza Gür ve Musa Çağıran ile net gol fırsatları yakalandı ancak değerlendirme sağlanamadı. Konuk ekip Aliağa FK da son bölümde etkili oldu; Ahmet İlhan Özek’in ortasında Harun Kavaklıdere’nin vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti ve maçın en net pozisyonlarından biri kaçtı.

Maçın sonuna eklenen 7 dakikalık uzatma da skoru değiştirmedi ve mücadele 0-0 tamamlandı.

Kadrolar

Bursaspor: Anıl Atağ, Ertuğrul Ersoy, Hamza Gür, Muhammet Demir, Hakkı Türker, Alperen Babacan, Murat Akyüz, Barış Gök, Ertuğrul İdris Furat, Ali Kerim Yıldız, Ahmet Hakan Atış, Muhammet Zeki Dursun

Aliağa FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Hasan Kılıç, Mertcan Akıkgöz, Ahmet İlhan Özek, Harun Kavaklıdere, Oğuzhan Yıldırım, Göktuğ Yılmaz, Necati Özdemir, Erhan Kartal, Yusuf Erdem Gümüş

