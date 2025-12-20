Trendyol 1. Lig 18. Hafta: Boluspor 1-2 Pendikspor

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Boluspor sahasında Pendikspor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma, Bolu Atatürk Stadı’nda oynandı ve mücadelede dakikalar içinde kritik anlar yaşandı.

Maçtan Dakikalar

57. dakika: Köşe vuruşu sonrası defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Bekir Karadeniz şutunu çekti ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

72. dakika: Orta sahadan ceza sahasına sokulan Wilks sert bir şutla topu ağlara gönderdi. 2-0

90. dakika: Ceza sahası dışından Doğan Can Davas’ın vuruşu filelerle buluştu ve Boluspor skoru 2-1'e getirdi.

Detaylar

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Alpaslan Şen, Ömür Lütfü Aydın, Tuncay Ercan

Kadrolar

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lucas Lima, Işık Kaan Arslan, Loic Kouagba, Rahman Buğra Çağıran (Devran Şenyurt dk. 73), Dean Lico, Florent Hasani (Martin Boakye dk.74), Doğan Can Davas, Arda Usluoğlu, Ibrahim Akanbi Rasheed

Yedekler: Bartu Kulbilge, Mustafa Mert Yerlikaya, Can Arda Yılmaz, Harun Alpsoy, Arda Tuğra Saygı, Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı, Muhammet Açıkgöz

Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

Pendikspor: Deniz Dilmen, Vinko Soldo, Berkay Sülüngöz, Nuno Sequeira, Yiğit Fidan, Djordje Denic, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Görkem Bitin dk. 84), Jonson Clarke-Harris (Thuram dk. 76), Mallik Wilks (Enis Safin dk. 90), Hüseyin Maldar (Tarık Tekdal dk. 90)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Furkan Mehmet Doğan, Tarık Tekdal, Hamza Akman, Adnan Uğur, Ahmet Karademir, Ozan Demirbağ

Teknik Direktör: Metin İlhan

Goller ve Kartlar

Goller: Bekir Karadeniz (dk. 57), Wilks (dk. 72) — Pendikspor; Doğan Can Davas (dk. 90) — Boluspor

Sarı kartlar: Arda Usluoğlu (Boluspor); Görkem Bitin, Deniz Dilmen (Pendikspor)

Boluspor evinde istediği sonucu alamazken, Pendikspor deplasmandan 3 puanla döndü. Maç sonrası her iki takımın performansı ve teknik direktörlerin değerlendirmeleri ligdeki hafta sonu tartışmalarına konu olacak.

TRENDYOL 1. LİG’İN 18.HAFTASINDA BOLUSPOR SAHASINDA AĞIRLADIĞI PENDİKSPOR’A 2-1 MAĞLUP OLDU. MAÇIN BAŞLAMA DÜDÜĞÜYLE BİRLİKTE BOLUSPOR OYUNCULARI, MAAŞLARINI ALAMADIĞI GEREKÇESİYLE 1 DAKİKA BOYUNCA YÖNETİMİ PROTESTO ETTİ.