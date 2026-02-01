Bandırmaspor 2-0 Van Spor FK — Trendyol 1. Lig 23. Hafta

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig 23. haftada Van Spor FK’yı 2-0 yendi. Mustafa Gürsel galibiyeti değerlendirirken, Osman Zeki Korkmaz kırmızı karta sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 17:26
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 17:27
Bandırmaspor 2-0 Van Spor FK — Trendyol 1. Lig 23. Hafta

Bandırmaspor 2-0 Van Spor FK — Trendyol 1. Lig 23. Hafta

Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Bandırmaspor, sahasında Van Spor Futbol Kulübü’nü 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel

Mustafa Gürsel, zor bir karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduğunu belirtti: "İkinci golü daha erken bulabilirdik fakat son dakikalarda bulduk ve maçı kazandık."

Gürsel, ilk yarıda yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini ve hava şartlarının oyunu olumsuz etkilediğini ifade etti. Penaltı pozisyonunda kalecilerinin kurtarışının maçın kırılma anlarından biri olduğunu söyledi.

İkinci yarıda rakibin 10 kişi kalmasına rağmen mücadelenin kolay olmadığını vurgulayan Gürsel, "Top rakipte daha fazla kaldı ama çok net pozisyon vermedik. Bugün mücadele gücü ön plandaydı. Seyircimiz sezon başından bu yana belki de ilk kez bu kadar coşkuluydu. Taraftarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Van Spor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz

Osman Zeki Korkmaz ise kırmızı kart kararına sert tepki gösterdi. Korkmaz, 10 kişi kaldıktan sonra takımının iyi bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, "Futbol oynayan ve pozisyon üreten taraf bizdik. Ancak kırmızı kart pozisyonu mutlaka değerlendirilmelidir. Yalnız kırmızı kart pozisyonunu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Bu işlerde Vanspor’a karşı artık sınır aşıldı. Bu hakem işi artık bir skandal haline gelmeye başladı. O pozisyonda kırmızı kartlık ne var? Bunun net bir şekilde açıklanması gerekiyor. Bu hakem arkadaşın bütün Vanlılara bir açıklama yapması lazım. Eğer açıklanırsa boynumuz kıldan ince ama bu pozisyonda ciddi bir sıkıntı var."

Türk futbolunda adalet vurgusu yapan Korkmaz, "Bugün bize yapılan yarın başkasına yapılır. Futbolu örümcek kafalardan temizlemek zorundayız. Aklında karışıklık olan, bir şeyleri yönettiğini zanneden yapılar Türk futbolundan silinecek. Bunun için ben elimden geleni yapacağım ve futbolun tüm paydaşlarından destek bekliyorum" diye konuştu.

BANDIRMASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA GÜRSEL,

BANDIRMASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA GÜRSEL,

VANSPOR FK TEKNİK DİREKTÖRÜ OSMAN ZEKİ KORKMAZ

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahyaspor 2-1 Balıkesirspor | TFF 3. Lig 4. Grup 19. Hafta
2
2026 UEC Avrupa Pist Şampiyonası Konya: İlk Seans Sonuçları
3
Gençlerbirliği 2-1 Gaziantep FK — Trendyol Süper Lig 20. Hafta
4
Tuzla'da Ara Tatil Spor Şenliği: Kazanan Dostluk
5
Beşiktaş 7 Maçtır Mağlup Olmadı
6
Boluspor 2-0 Sakaryaspor | Trendyol 1. Lig 23. Hafta
7
Samsunspor: Başkan Vekili Veysel Bilen hakkındaki 'görevden alındı' iddiası asılsız

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları