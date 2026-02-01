Gençlerbirliği 1-0 Gaziantep FK — İlk Yarıda Thalisson'la Önde
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı başkent ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakika: Gaziantep FK’nın sol kanattan geliştirdiği atakta Kevin Rodrigues, meşin yuvarlağı ceza sahasına çevirdi. Mohamed Bayo’nun kafa vuruşunda kaleci Velho topu kurtardı.
10. dakika — Gol: Gençlerbirliği’nin atağında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Metehan Mimaroğlu’nun içeriye çevirdiği topa kale önünde dokunan Thalisson fileleri havalandırdı. 1-0
Maç Bilgileri
Stat: Eryaman
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Erkan Akbulut, Onur Gülter
Kadro ve Teknik Heyet
Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Thalisson, Oğulcan Ülgün, Tom Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz, Sekou Koita, Metehan Mimaroğlu, M’Baye Niang
Yedekler: Erhan Erentürk, Henry Onyekuru, Samed Onur, Dilhan Demir, Matej Hanousek, Dal Varesanovic, Ensar Kemaloğlu, Franco Tongya, Fıratcan Üzüm, Cihan Çanak
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç, Nihad Mujakic, Deian Sorescu, Melih Kabasakal, Karamba Gassama, Drissa Camara, Kevin Rodrigues, Alexandru Maxim, Mohamed Bayo
Yedekler: Burak Bozan, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Victor Gidado, Kacper Kozlowski, Christopher Lungoyi, Ali Osman Kalın, Yusuf Kabadayı, Deniz Draguş, Muhammet Akmelek
Teknik Sorumlu: Anıl Demirci
Gol ve Kartlar
Gol: Thalisson (dk. 10) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Metehan Mimaroğlu, Dimitrios Goutas (Gençlerbirliği); Melih Kabasakal (Gaziantep FK)
