Gençlerbirliği 1-0 Gaziantep FK — İlk Yarıda Thalisson'la Önde

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Gençlerbirliği, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı Thalisson'un golüyle 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 18:03
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 18:03
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı başkent ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakika: Gaziantep FK’nın sol kanattan geliştirdiği atakta Kevin Rodrigues, meşin yuvarlağı ceza sahasına çevirdi. Mohamed Bayo’nun kafa vuruşunda kaleci Velho topu kurtardı.

10. dakika — Gol: Gençlerbirliği’nin atağında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Metehan Mimaroğlu’nun içeriye çevirdiği topa kale önünde dokunan Thalisson fileleri havalandırdı. 1-0

Maç Bilgileri

Stat: Eryaman

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Erkan Akbulut, Onur Gülter

Kadro ve Teknik Heyet

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Thalisson, Oğulcan Ülgün, Tom Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz, Sekou Koita, Metehan Mimaroğlu, M’Baye Niang

Yedekler: Erhan Erentürk, Henry Onyekuru, Samed Onur, Dilhan Demir, Matej Hanousek, Dal Varesanovic, Ensar Kemaloğlu, Franco Tongya, Fıratcan Üzüm, Cihan Çanak

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç, Nihad Mujakic, Deian Sorescu, Melih Kabasakal, Karamba Gassama, Drissa Camara, Kevin Rodrigues, Alexandru Maxim, Mohamed Bayo

Yedekler: Burak Bozan, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Victor Gidado, Kacper Kozlowski, Christopher Lungoyi, Ali Osman Kalın, Yusuf Kabadayı, Deniz Draguş, Muhammet Akmelek

Teknik Sorumlu: Anıl Demirci

Gol ve Kartlar

Gol: Thalisson (dk. 10) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Metehan Mimaroğlu, Dimitrios Goutas (Gençlerbirliği); Melih Kabasakal (Gaziantep FK)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

