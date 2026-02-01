Samsunspor: Başkan Vekili Veysel Bilen hakkındaki 'görevden alındı' iddiası asılsız

Samsunspor, Başkan Vekili Veysel Bilen’in görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, icra kurulunda sadece görev dağılımı değişikliğine gidildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 18:11
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 18:11
Samsunspor'dan Veysel Bilen açıklaması

İddialar gerçeği yansıtmıyor

Samsunspor Futbol Kulübü, son günlerde sosyal medyada yayılan ve Başkan Vekili Veysel Bilen'in görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, icra kurulunun mevcut üyeleriyle görevine aynı şekilde devam ettiği belirtilerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla sürecin yalnızca kurul içindeki görev ve sorumluluk dağılımında düzenleme yapma kapsamlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada yapılan yeni görev dağılımına yer verilerek, İcra Kurulu Bağımsız Üyesi Suat Çakır'ın Basın Sözcülüğü görevini üstlendiği; İcra Kurulu Bağımsız Üyeleri Fazlıhan Carus ve Serkan Kaya'nın ise şehir-kulüp ilişkilerinden sorumlu olarak görevlerini sürdürecekleri ifade edildi.

Kulüp, kamuoyunda dolaşan söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha teyit etti.

SAMSUNSPOR FUTBOL KULÜBÜ, SON GÜNLERDE SOSYAL MEDYADA BAŞKAN VEKİLİ VEYSEL BİLEN’İN GÖREVDEN ALINDIĞINA İLİŞKİN ORTAYA ATILAN İDDİALARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI AÇIKLADI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

