Kastamonu Üniversitesi Wushu Takımı Türkiye İkincisi

Üniversiteler Arası Wushu Türkiye Şampiyonası'nda güçlü performans

Kastamonu Üniversitesi, Üniversiteler Arası Wushu Türkiye Şampiyonasında kazandığı derecelerle takım halinde Türkiye ikinciliği elde etti. Yarışmada Spor Bilimleri Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu öğrencileri başarılı sonuçlar aldı.

Organizasyon, Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Turnuvada 56 üniversiteden 216 sporcu, 'Sanda' ve 'Taolu' kategorilerinde mücadele etti.

Şampiyonada Kastamonu Üniversitesi'ni temsil eden Spor Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Hüseyin Eren Küçükoğlu ile Sedat Altun, Sanda Büyük Erkekler kategorisinde altın madalya kazanırken; Asrın Fırat Yaman ve Doğukan Doğan ise bronz madalya elde etti. Bu başarılarla Kastamonu Üniversitesi, Sanda disiplininde ikincilik kupasını kazandı.

Öğrencilerin antrenörlüğünü Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Ceylan ile Araştırma Görevlisi Hasan Basri Taşkın üstlendi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, üniversiteler arası müsabakalarda elde edilen dereceler dolayısıyla sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Rektör Topal, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında sportif alanlarda da aktif olmasının üniversite kültürüne katkı sunduğunu vurguladı ve Kastamonu Üniversitesi'nin sporu destekleyen yaklaşımıyla öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.

Rektör Topal ayrıca başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari kadroya teşekkür ederek sporculara başarılarının devamını diledi.

