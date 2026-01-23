Burhaniye'de Kış Spor Okulları'na Yoğun İlgi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Atatürk Spor Salonu'nda başlayan Kış Spor Okulları'na yaklaşık 1.400 öğrenci katıldı; voleybol kursunda 180 öğrenci yer alıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:29
Atatürk Spor Salonu'nda başlayan kurslara yaklaşık 1.400 öğrenci katılıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Atatürk Spor Salonu'nda başlatılan Kış Spor Okulları büyük ilgi görüyor.

Kış Spor Okulları kapsamında voleybol, basketbol, judo ve jimnastik gibi birçok branşta kurslar düzenleniyor. Kursların yoğun şekilde devam ettiği salonlarda, genç sporcular eğitim alıyor ve antrenman yapıyor.

Voleybol kursunu yürüten Bülent Akçayır'ın çalışmalarını yerinde inceleyen İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, kurslar hakkında bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti.

Müdür Alparslan, kursların gidişatına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Şu anda kurslarımıza toplam da bin 400 öğrenci katılmaktadır. Şu anda voleybol kursunda da 180 öğrencimiz var. Bütün öğrencilerimizi salonumuza bekliyoruz. Burhaniye de spor yapmayan kalmasın istiyoruz".

Yetkililer, Kış Spor Okulları'nın bölgedeki spor bilincini artırmayı ve gençlerin düzenli spor yapmalarını sağlamayı hedeflediğini belirtiyor.

VOLEYBOLCULAR

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

