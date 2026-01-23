Burhaniye'de Kış Spor Okulları'na Yoğun İlgi

Atatürk Spor Salonu'nda başlayan kurslara yaklaşık 1.400 öğrenci katılıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Atatürk Spor Salonu'nda başlatılan Kış Spor Okulları büyük ilgi görüyor.

Kış Spor Okulları kapsamında voleybol, basketbol, judo ve jimnastik gibi birçok branşta kurslar düzenleniyor. Kursların yoğun şekilde devam ettiği salonlarda, genç sporcular eğitim alıyor ve antrenman yapıyor.

Voleybol kursunu yürüten Bülent Akçayır'ın çalışmalarını yerinde inceleyen İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, kurslar hakkında bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti.

Müdür Alparslan, kursların gidişatına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Şu anda kurslarımıza toplam da bin 400 öğrenci katılmaktadır. Şu anda voleybol kursunda da 180 öğrencimiz var. Bütün öğrencilerimizi salonumuza bekliyoruz. Burhaniye de spor yapmayan kalmasın istiyoruz".

Yetkililer, Kış Spor Okulları'nın bölgedeki spor bilincini artırmayı ve gençlerin düzenli spor yapmalarını sağlamayı hedeflediğini belirtiyor.

VOLEYBOLCULAR