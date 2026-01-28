Eurocup: Bahçeşehir Koleji 81-79'la Aris'i Yendi

Bahçeşehir Koleji, BKT Eurocup A Grubu 16. haftasında Sinan Erdem'de Aris'i 81-79 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 23:10
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 23:10
Bahçeşehir Koleji, BKT Eurocup A Grubu'nun 16. haftasında sahasında Yunan ekibi Aris'i 81-79 skoruyla geçti. Maç, son düdüğe kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Maç Detayları

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Manuel Attard (İtalya), Dragan Porobic (Bosna Hersek)

Skor ve Periyotlar

Final: Bahçeşehir Koleji 81 - Aris 79

1. Periyot: 19-23   Devre: 39-42   3. Periyot: 56-64

Kadrolar ve İstatistikler

Bahçeşehir Koleji: Flynn 19, Homesley 11, Mitchell 2, Cavanaugh 20, Williams 13, Ford 5, Koprivica 4, Ponitka, Kenan Sipahi, Hale 5, Furkan Haltalı 2

Başantrenör: Marko Barac

Aris: Bochoridis, Long 9, Jones 16, Noua 11, Antetokounmpo 8, Forester 9, Poulianitis 3, Harrel 7, Andjusic 10, Kulboka 6, Tsairelis

Başantrenör: Igor Milicic

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

