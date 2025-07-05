Bandırmaspor, Jetmir Topalli ile Anlaştı

Bandırmaspor, Kosovalı Jetmir Topalli'yi Transfer Etti

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Bandırmaspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp, Kosovalı futbolcu Jetmir Topalli ile anlaşmaya vardı.

Bandırmaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Bu transfer, Bandırmaspor'un geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Jetmir Topalli, Türkiye futbol liginde Yeni Malatyaspor, İstanbulspor, Manisa FK ve Pendikspor takımlarında oynayarak deneyim kazandı. Bandırmaspor'un bu tecrübeli oyuncuyu kadrosuna dahil etmesi, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Kosovalı futbolcu Jetmir Topalli'yi (solda) kadrosuna dahil etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Kosovalı futbolcu Jetmir Topalli'yi (solda) kadrosuna dahil etti.