Bandırmaspor, Orta Saha Oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı Transfer Etti

Bandırmaspor'un Yeni Transferi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile önemli bir transfere imza attı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun 2 yıllığına takıma katıldığı belirtildi.

Gümüşkaya'nın Kariyeri

Açıklamada, Muhammed Gümüşkaya'nın daha önce Fenerbahçe, Boluspor, Giresunspor, Westerlo, Samsunspor ve Gaziantep FK gibi önemli kulüplerde forma giydiği hatırlatılarak, tecrübesinin takım için büyük değer taşıyacağı vurgulandı.

Gümüşkaya'nın katılımıyla birlikte Bandırmaspor'un orta saha gücünü artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile anlaşma sağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile anlaşma sağladı.