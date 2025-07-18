Bandırmaspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig takımı Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Balıkesir ekibi, Bolu Dağı'ndaki bir otelde yaptığı antrenmanla form tutuyor.

Sabah antrenmanına koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde kuvvet ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın ilerleyen bölümlerinde pas çalışmaları da yapıldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, açma-germe hareketleriyle sona erdi. Bandırmaspor, akşam antrenmanı ile hazırlıklarına devam edecek.

Trendyol 1. Lig takımı Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Trendyol 1. Lig takımı Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.